Goljufom bodo sodili v dveh dvoranah

Ljubljana – Na ljubljanskem okrožnem sodišču je za danes napovedan začetek procesa proti obtoženim zavarovalniškim goljufom, obtoženih je 30 ljudi. Sodišče je našlo rešitev, kako v časih covida-19, ko naj bi bila distanca med ljudmi večja kot sicer, za vse zagotoviti prostor in zadostiti ukrepom. Obtoženim bodo tako sodili v kar dveh dvoranah.Obtožba tožilca Mateja Peterce je dolga kar 172 strani, obtoženim pa očitajo, da so Zavarovalnici Triglav povzročili nemajhno poslovno škodo s tem, ko so med letoma 2012 in 2015 prijavili kar 99 fiktivnih škodnih dogodkov na avtomobilih. V glavnih vlogah se v obtožbi pojavljata ...