Goljufom dal dostop do računalnika, ukradli so mu 40.000 evrov

S Policijske uprave (PU) Maribor so sporočili, da policisti obravnavajo goljufijo s kriptovalutami. Oškodovanec s ptujskega območja je prejel klic, da ima na trgovalnem računu večji znesek finančnih sredstev, čeprav z njim naj ne bi trgoval. Posredoval je podatke in ob tem še omogočil dostop do upravljanja računalnika. Z računa so mu odtegnili dobrih šest tisoč evrov.

V še večjih težavah pa se je znašel moški iz slovenjebistriškega. Z računa so mu odtegnili skoraj 40.000 evrov. Kot poročajo s PU Maribor, je prejel klic, da bodo zaprli njegov trgovalni račun s kriptovalutami, na katerega naj bi sam sicer nakazal le manjši znesek. Obljubili so mu, da mu bodo nakazali dobiček. Posredoval jim je osebne in bančne podatke ter omogočil dostop do upravljanja z računalnikom, nakar so mu z računa odtegnili skorajda 40.000 evrov.

Pri naložbenih prevarah pogosto gre za na videz dobičkonosne naložbene priložnosti, kot so delnice, obveznice, kriptovalute, žlahtne kovine, nepremičninske naložbe v tujini ali alternativni viri energije. Policisti znova opozarjajo vse, naj ne nasedajo goljufom, pač pa ravnajo preudarno in previdno. Več informacij je na voljo na njihovi spletni strani.