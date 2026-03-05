V neregistriranem avtu brez veljavne vozniške vozil nepripetega otroka

Z novomeške policijske uprave so sporočili, da so med kontrolo prometa v Golobinjeku novomeški policisti nekaj po sedmi uri ustavili voznika osebnega avtomobila renault clio.

Ugotovili so, da 26-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v vozilu pa je prevažal otroka, ki na sedežu ni bil pripet z varnostnim pasom.

26-letnik je vozil neregistriran in tehnično neizpraven avtomobil, na njem pa so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Dobrih 2500 evrov globe

Kot so še zapisali novomeški policisti, določila zakona o pravilih cestnega prometa, zakona o voznikih in zakona o motornih vozilih za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 2540 evrov.