Gorenjcu, ki je dolga leta zlorabljal pastorki, 30 let zapora

Potem ko je tožilstvo 25. septembra lani vložilo obtožbo zoper 53-letnega moškega, ki je dolga leta sistematično fizično in spolno zlorabljal hčerki svoje zunajzakonske partnerice, in se je sredi februarja za zaprtimi vrati zanj začelo sojenje, ga je kranjsko okrožno sodišče obsodilo na 30 let zapora. Sodba še ni pravnomočna.

Tridesetletne zaporne kazni so pri nas načeloma rezervirane za morilce, pa tudi v teh primerih se sodišča pri izrekanju tako stroge kazni omejujejo le na najhujše primere.

A enotna kazen 30 let je lahko izrečena tudi za druga huda kazniva dejanja, kadar jih storilec zagreši več in ko seštevek izrečenih kazni preseže to številko. In ravno to, so nam potrdili na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju, se je zgodilo v primeru 53-letnika.

Sojenje potekalo za zaprtimi vrati

Kranjska okrožna sodnica Nina Prosen je 22. marca obtožencu za enajst kaznivih dejanj, za katera je bil seštevek kazni 40 let in šest mesecev, med njimi pa prevladujejo kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, po poročanju Gorenjskega glasu v celoti sledila tožilstvu in torej izrekla najvišjo možno kazen.

Zaradi občutljivosti primera je sojenje potekalo za zaprtimi vrati, 53-letnik pa je bil obsojen za dve kaznivi dejanji spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let, dve dejanji spolnega nasilja, dve spolni zlorabi slabotne osebe in kršitve spolne nedotakljivosti ter prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva.

Obsodili pa so ga tudi zaradi nasilja v družini, zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja ter omogočanja uživanja prepovedanih drog. Gorenjec bo na pravnomočnost sodbe počakal v priporu, oškodovanki pa je sodišče s premoženjskopravnima zahtevkoma napotilo na pot pravde.

Kot je še poročal Gorenjski glas, je obtoženi pastorki, ena od njiju je tudi slabotna oseba, sistematično fizično in spolno zlorabljal osem let. Začelo se je, ko sta bili še mladoletni, svoje početje pa je tudi snemal in posnetke hranil. Policiji ga je prijavila ena od pastork po tem, ko se je odselila od doma.