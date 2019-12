Gorenjska avtocesta v smeri Jesenic bo zaprta več ur

Na gorenjski avtocesti pred izvozom Kranj zahod v smeri Jesenic je oviran promet zaradi prometne nesreče. Avtocesta bo zaprta še nekaj ur, so sporočili s Policijske uprave Kranj.



Po prvih podatkih so bila udeležena tri vozila, tri osebe pa so odpeljali v zdravstveno ustanovo. Pred izvozom Kranj vzhod proti Avstriji že nastajajo zastoji.



Obvoz skozi Kranj je mogoč tudi za tovorna vozila. Avtocesta na kraju nesreče je izpraznjena, vsem vozilom je bila omogočena izključitev.





Na gorenjski avtocesti bo sicer zaradi del v naslednjih nočeh med 20. in 5. uro zaprt predor Šentvid.



Zapora proti Ljubljani bo nocoj, proti Karavankam pa v noči na ponedeljek, 29. decembra. Obvoz bo urejen po Celovški cesti in ljubljanski severni obvoznici.