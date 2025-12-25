Gorenjski policisti: Starši, ali vam je res vseeno za svoje otroke?

Tržiški policisti so bili včeraj okoli 15.50 obveščeni o metanju petard v okolici osnovne šole v Tržiču. Na kraj so se takoj odpravili, z zbiranjem obvestil in pregledom okolice pa izsledili tri mladostnike, stara 15 let. Vsem trem so zasegli 26 kosov pirotehnike in obvestili njihove starše. Policisti bodo mladoletnike z obdolžilnim predlogom predlagali pristojnemu okrajnemu sodišču v nadaljnji postopek.

Kot opozarjajo gorenjski policisti, so v skoraj vseh primerih izsledeni mladoletniki stari med 11 in 16 let. Starše pozivajo k večji odgovornosti: nepremišljena uporaba pirotehničnih izdelkov je lahko zelo nevarna – povzroča telesne poškodbe, moti živali, povzroča požare in poškoduje javno ali zasebno infrastrukturo. »Še vedno je zaskrbljujoče dejstvo, da so v skoraj vseh primerih izsledeni mladoletniki, stari med 11 in 16 let. Starši, ali vam je resnično vseeno za svoje otroke, da jim dopuščate uporabo tako nevarnih »igrač«s? so zapisali v sporočilu za javnost.

Božično-novoletni čas je namenjen druženju in veselju, zato policisti poleg stalnih nalog zagotavljanja varnosti, javnega reda in cestnega prometa v prazničnih dneh posebno pozornost namenjajo nadzoru nad uporabo pirotehnike. Pri tem pozivajo k ničelni toleranci in pravilni, varni uporabi dovoljenih izdelkov.