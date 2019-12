Gorenjski policisti zasegli 452 kosov pirotehnike

Gorenjski policisti so včeraj zasegli 452 kosov pirotehnike. Gre za petarde tipov pirat in cobra, vse pa spadajo v kategorijo F2, je sporočil, predstavnik za odnose z javnostmi na Policijski upravi (PU) Kranj. Prodaja, posest in uporaba teh pirotehničnih izdelkov je prepovedana in pomeni prekršek, za katerega je predvidena globa od 400 do 1200 evrov. Policija take predmete zaseže tudi če niso storilčeva last.Del petard je bil po prijavi zasežen v eni od šol, drugi del pa so policistom po seznanitvi s postopkom proti otroku, izročili starši. »To je izjemno dober primer odgovornega ravnanja šole in staršev. O dejanju otroka bodo policisti seznanili pristojni center za socialno delo,« je še sporočil Kos.Prodaja ognjemetnih izdelkov F1. kategorije, katerih glavni učinek je pok, je fizičnim osebam dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa od 26. decembra do vključno 1. januarja. Na policiji še opozarjajo, da kupujte le originalne izdelke pri pooblaščenih prodajalcih. V kolikor uporabljate pirotehniko, pa izberite kraj, kjer ne boste motili drugih.