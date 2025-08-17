Gorski reševalci znova reševali omagane in izgubljene tuje pohodnike

Sončno in toplo poletno vreme je v gore znova privabilo precej pohodnikov. Posledično se je pripetilo kar nekaj nesreč, ki so zahtevale tudi reševanje s helikopterjem.

S Policijske uprave (PU) Kranj so sporočili, da je posadka za reševanje v gorah Gorske reševalne zveze z Brnika v petek okrog 8. ure zjutraj poletela na pomoč 50-letni pohodnici. V četrtek zvečer se je odpravila s Planine Konjšica proti domu Planika in v petkovih jutranjih urah nato naprej proti Malemu Triglavu. Zaradi okoliščin, ki so kazale na trenutno poslabšanje zdravstvenega stanja, poti ni mogla nadaljevati. S helikopterjem Letalske policijske enote so jo prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.

Le uro kasneje je omenjena posadka pomagala 50-letniku, ki si je med vzponom tik pod vrhom Triglava poškodoval ramo. Vrnil se je do doma na Kredarici in zaprosil za pomoč. Lažje poškodovanega pohodnika so prav tako prepeljali v jeseniško splošno bolnišnico.

Helikopterska posadka, v kateri je tudi gorski policist, je po podatkih PU Kranj na petkovo praznično popoldne pomagala 58-letnemu pohodniku iz Velike Britanije. Med hojo navzdol po Žagarjevem grabnu je padel in se lahko telesno poškodoval. Prepeljali so ga v Splošno bolnišnico Jesenice.

Tudi sobota za gorske reševalce ni minila mirno. Dvajset minut pred deveto uro dopoldne so pomagali 29-letni nemški državljanki, ki si je dan pred tem v okolici doma Planika poškodovala gleženj, ko je stopila na kamen. Lažje poškodovano žensko so s helikopterjem prepeljali v že omenjeno bolnišnico.

Nekateri tujci nimajo prave predstave in informacij o težavnosti slovenskih gora. FOTO: GRS Bovec

Popoldne so reševali 57-letnega hrvaškega pohodnika, ki je do koče na Kofcah prišel skupaj z družino. Med hojo proti Velikemu vrhu mu je postalo slabo, nakar se je usedel in izgubil zavest. Temeljne postopke oživljanja so začeli mimoidoči, nadaljeval pa zdravnik helikopterske posadke GRZS, vendar je pohodnik po dalj trajajoči reanimaciji na kraju umrl. Okoliščine kažejo, da je bila smrt posledica zdravstvenega stanja.

Na kraju so pomoč nudili tudi gorski reševalci Gorske reševalne službe Tržič. Policist gorske enote policije je opravil ogled kraja dogodka. Pohodnika so s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v dolino, kjer so postopek prevzeli tržiški policisti. O dogodku bodo obvestili tudi pristojno državno tožilstvo.

Prav tako včeraj so gorski reševalci pomagali še 48-letni pohodnici, državljanki Poljske, ki se ji je zdravstveno stanje poslabšalo na Kredarici, ter 33-letni državljanki Nemčije, ki je pri sestopu s Komne proti Voglu zašla in se izgubila. S helikopterjem so jo prepeljali v dolino.

Policisti apelirajo na gostince in turistične delavce, naj opozorijo tujce na varnost v gorah. Ugotavljajo namreč, da nekateri tujci nimajo prave predstave in informacij o težavnosti slovenskih gora.