Gorski reševalci znova reševali omagane in izgubljene tuje pohodnike

Sončno in toplo poletno vreme je v gore znova privabilo precej pohodnikov. Posledično se je pripetilo kar nekaj nesreč, ki so zahtevale tudi reševanje s helikopterjem.
S Policijske uprave (PU) Kranj so sporočili, da je posadka za reševanje v gorah Gorske reševalne zveze z Brnika v petek okrog 8. ure zjutraj poletela na pomoč 50-letni pohodnici. V četrtek zvečer se je odpravila s Planine Konjšica proti domu Planika in v petkovih jutranjih urah nato naprej proti Malemu Triglavu. Zaradi okoliščin, ki so kazale na trenutno poslabšanje zdravstvenega stanja, poti ni mogla nadaljevati. S helikopterjem Letalske policijske enote so jo prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.
Le uro kasneje je omenjena posadka pomagala 50-letniku, ki si je med vzponom tik pod vrhom Triglava poškodoval ramo. Vrnil se je do doma na Kredarici in zaprosil za pomoč. Lažje poškodovanega pohodnika so prav tako prepeljali v jeseniško splošno bolnišnico.
Helikopterska posadka, v kateri je tudi gorski policist, je po podatkih PU Kranj na petkovo praznično popoldne pomagala 58-letnemu pohodniku iz Velike Britanije. Med hojo navzdol po Žagarjevem grabnu je padel in se lahko telesno poškodoval. Prepeljali so ga v Splošno bolnišnico Jesenice.
Tudi sobota za gorske reševalce ni minila mirno. Dvajset minut pred deveto uro dopoldne so pomagali 29-letni nemški državljanki, ki si je dan pred tem v okolici doma Planika poškodovala gleženj, ko je stopila na kamen. Lažje poškodovano žensko so s helikopterjem prepeljali v že omenjeno bolnišnico.
Na kraju so pomoč nudili tudi gorski reševalci Gorske reševalne službe Tržič. Policist gorske enote policije je opravil ogled kraja dogodka. Pohodnika so s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v dolino, kjer so postopek prevzeli tržiški policisti. O dogodku bodo obvestili tudi pristojno državno tožilstvo.
Prav tako včeraj so gorski reševalci pomagali še 48-letni pohodnici, državljanki Poljske, ki se ji je zdravstveno stanje poslabšalo na Kredarici, ter 33-letni državljanki Nemčije, ki je pri sestopu s Komne proti Voglu zašla in se izgubila. S helikopterjem so jo prepeljali v dolino.
Policisti apelirajo na gostince in turistične delavce, naj opozorijo tujce na varnost v gorah. Ugotavljajo namreč, da nekateri tujci nimajo prave predstave in informacij o težavnosti slovenskih gora.
