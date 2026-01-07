Govorijo o čudežu: šolski avtobus se je prevrnil, otroci skoraj brez poškodb

V Italiji odmeva vest o nesreči v Cervaru v italijanskem Laziu, v naslovu katere je pristala beseda čudež. Tg24 poroča o strahu, ki je zavladal, ko je šolski avtobus s sedmimi učenci osnovne šole danes okoli 14. ure pristal na boku, končna bilanca nesreče pa je bila le ena lažja poškodba.

Po prvih ugotovitvah je avtobus vozil po cestnem odseku z zelo strmim naklonom, pregrevanje zavornega sistema, ki je bil zaradi dolgega spusta močno obremenjen, pa naj bi povzročilo izgubo nadzora nad vozilom. Ko je avtobus prišel do ovinka, vozniku ni uspelo obdržati smeri, nakar se je avtobus prevrnil in obstal na vozišču.

Reševalna akcija se je začela nemudoma, potem ko so na pomoč poklicali prebivalci in mimoidoči vozniki. V vozilu je bila poleg voznika in otrok, ki so se vračali od pouka, še spremljevalka. Reševalci so otroke uspeli rešiti tako, da so razbili zadnje steklo. Iz vozila so jih rešili vidno pretresene in v solzah, a na srečo skoraj vse nepoškodovane.

Šest otrok ni utrpelo telesnih poškodb, le šok, enega med njimi pa so preventivno odpeljali na urgentni oddelek zaradi manjše poškodbe na glavi.