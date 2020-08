V bližini Dolnjega Ajdovca v občini Žužemberk se je danes malo pred poldnevom pri delu v gozdu huje poškodoval delavec, ki je poškodbam na kraju podlegel, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Na kraj dogodka so prišli reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto, o dogodku pa so obvestili pristojne službe.