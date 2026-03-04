Ker ni prišel sam, ga čaka prisilna privedba

»Številka trenutno ni dosegljiva. Prosim, pokličite kasneje,« je v petek lahko slišala ljubljanska okrožna sodnica Maja Povhe, ko je kar iz sodne dvorane po telefonu klicala Marjana Grma. Želela je končati sojenje 27-letnemu Marku Belclu, ki je v tragični zgodbi glede smrti Stanislava Knaflja 19. marca 2021 v gozdu v Zgornji Duplici pri Grosupljem ostal še edini obtoženi.

Tožilka Petra Vugrinec je 16. januarja letos v ponovljenem sojenju zoper Belcla in še tri kočevske Rome 28-letnega Marjana Brajdiča, 23-letnega Mihaela Grma in njegovega leto dni starejšega brata Marjana umaknila obtožnico zoper brata Grm in Brajdiča, saj da ni mogoče z gotovostjo dokazati, da so bili kot sostorilci na kraju kaznivega dejanja 18. marca 2021.