Piknik v grajskem gozdu: policija zaradi požara ovadila mladoletna fanta

Po požaru v celjskem grajskem gozdu, ki je izbruhnil v ponedeljek, ogenj pa je zajel okoli 19.000 kvadratnih metrov površine, so danes s celjske policijske uprave pojasnili, da je zagorelo zaradi slabo pogašenega kurišča.

Fantje so želeli imeti piknik

Z ogledom kraja požara in zbiranjem obvestil so ugotovili, da so trije mlajši fantje v soboto, 9. maja, na tem območju v bližini visokonapetostnega daljnovoda zakurili ogenj, saj so si nameravali speči mesne izdelke. Dim je opazil občan, ki je fante opozoril na nevarnost početja in jim naročil, naj ogenj takoj pogasijo ter pogorišče zasujejo z zemljo.

Ker ognja niso temeljito pogasili, se je tlenje razširilo na suho podrast gozda, ogenj pa se je zato iz sicer zasutega kurišča razširil po gozdu.

Intervencija na Grajskem hribu je trajala približno pet ur, požar pa je zajel okoli 19.000 kvadratnih metrov podrasti in gozda. FOTO: MOC

Požar sta gasili tudi dve letali

Pri gašenju gozdnega požara je sodelovalo 90 gasilcev Poklicne gasilske brigade Celje in predstavniki devetih društev Gasilke zveze Celje. Pri gašenju požara iz zraka sta sodelovali tudi dve letali.

Zaradi gašenja gozdnega požara so morali izklopiti visokonapetostni daljnovod in srednjenapetostni distribucijski krožni vod, zaradi česar je za dobre tri ure brez elektrike ostalo okoli 350 odjemalcev električne energije.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti bodo dva mladoletna fanta kazensko ovadili.