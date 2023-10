Grozil, da bo doma iz gnojil izdelal bombe

V nadaljevanju preberite:

Ljubljančan P. M. je v postopku zaradi dveh groženj in štirih poškodovanj tuje stvari neprišteven, zato ga ne morejo obsoditi. A če je en psihiater v tej zgodbi menil, da 39-letnik med izvrševanjem kaznivih dejanj ni bil priseben, je drugi psihiater v drugi zgodbi prepričan o njegovi prištevnosti. In čeprav je priprt na mariborski enoti za forenzično psihiatrijo, so tožilci proti njemu vložili obtožbo.