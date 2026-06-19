Grožnje z bombami na slovenskih sodiščih: policija izvaja preglede

Na več sodiščih po državi so morali danes dopoldne prekiniti delo. Razlog za to je po informacijah Slovenskih novic elektronsko sporočilo, ki so ga prejela sodišča, med drugim v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu in Celju. V sporočilu pa so bile navedene grožnje z bombo.

Na sodiščih so tako morali prekiniti napovedane obravnave in v celoti izprazniti vse prostore, da bi jih lahko podrobneje pregledali ter izključili morebitno nevarnost za zaposlene in obiskovalce.

Pismo z grožnjami so poleg ljubljanskega prejela še nekatera druga sodišča po državi. FOTO: Dejan Javornik

Da so v jutranjih urah prejeli anonimno elektronsko sporočilo z grožnjo, so medtem potrdili na ljubljanskem okrožnem sodišču. »Obravnave so trenutno prekinjene, prav tako tudi poslovanje sodišča,« so dodali. »Kot vselej v izrednih razmerah je tudi tokrat sodišče nemudoma izpraznilo in zavarovalo prostore, policija pa je začela pregled stavbe. Obravnave in drugo poslovanje sodišča je zaradi izrednega dogodka trenutno prekinjeno in zaprto za obiskovalce in stranke,« so sporočili s sodišča.

Najverjetneje generirana sporočila

Na Generalni policijski upravi so potrdili, da so bili policisti PU Celje, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in Ljubljana obveščeni o več elektronskih sporočilih, prejetih na elektronske naslove javnih ustanov, katerih vsebina se je nanašala na nastavitev eksplozivnih sredstev v teh ustanovah na več lokacijah.

Policisti so se na obvestila nemudoma odzvali, začeli zbirati obvestila in preverjati izvor sporočil ter izvedli druge nujne ukrepe za zagotavljanje varnosti življenja in zdravja ljudi. Prve ugotovitve kažejo, da bi lahko šlo za prejeta generirana sporočila.