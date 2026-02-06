Grožnje zdravstvenemu osebju: moški na urgenci žalil in kričal

S Policijske uprave (PU) Koper poročajo o dveh primerih verbalnega nasilja nad zdravstvenim osebjem.

Na policijsko postajo Ilirska Bistrica je v četrtek popoldne poklicala zaposlena iz Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica in povedala, da se pri njih nahaja moški, ki žali osebje ter kriči po urgenci. Policisti so ugotovili, da so 75-letnega domačina z reševalnim vozilom pripeljali iz Ljubljane. Ko je vstopil v čakalnico, je zahteval takojšnjo obravnavo zaradi bolečin v prstu na roki. Osebje pa je tedaj obravnavalo drugega pacienta, zato so mu rekli, naj počaka.

Moški je, kot so sporočili s PU Koper, postal nesramen, začel se je razburjati in mahati z berglo. Odšel je do prostorov nadrejenega in zahteval, da gre z njim na urgenco ter reši zadevo, saj da ga ne želijo oskrbeti. Nadrejeni je to storil in poskušal pomiriti zadevo, pri tem pa je pacient postal do njega nesramen.

Ko so pacientu oskrbeli prst, je pristopil do ene izmed medicinskih sester in ji zagrozil, da če se bo ponovno tako obnašala do njega, »bo že videla«. S tem je tudi pri njej povzročil občutek strahu, prestrašenosti in ogroženosti. Proti moškemu so policisti zaradi kršitve javnega reda uvedli hitri postopek, ravno tako bodo s poročilom obvestili pristojni center za socialno delo.

Nekaj minut pred 23. uro pa so koprske policiste poklicali iz Splošne bolnišnice Izola in prijavili, da eden izmed pacientov tako kriči, da drugi pacienti ne morejo spati.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je bil 73-letni Ljubljančan že dopoldne odpuščen, vendar prostorov bolnišnice ne želi zapustiti. Po njegovem naj bi bilo njegovo zdravstveno stanje tako, da ni zmožen hoditi, zaradi česar se je razburil in vpil na medicinske sestre v izmeni, kar je preostale paciente motilo pri počitku. Zaradi kršitve javnega reda so mu policisti izdali plačilni nalog.