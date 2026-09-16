Grozovit umor v Laškem – načrtno sta mučila in ubila 76-letnika

Na celjski policijski upravi so danes predstavili podrobnosti preiskave grozovitega umora 76-letnika v Laškem. O dogodku so bile do zdaj znane le posamične podrobnosti, zdaj pa je bilo po aretaciji obeh osumljencev v Nemčiji predstavljeno celotno dogajanje pred in po umoru nesrečnega Laščana.

Policijo je o dogajanju obvestila pokojnikova žena, s katero nista živela skupaj: žena je 25. julija na policijski postaji v Laškem prijavila, da se ji mož ne oglaša na telefon, ob obisku njegove hiše pa je naletela na razdejano notranjost in v strahu odšla na policijo. Skupaj so odšli do hiše ter v spalnici našli mrtvega 76-letnika. »Policisti so ob prihodu na kraj zaznali več okoliščin, ki so kazale na to, da je moški umrl nasilne smrti, zato so bili na kraj napoteni kriminalisti,« so s celjske policije opisali začetek ogleda in preiskave.