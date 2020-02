Grški huligani napadli slovenskega košarkarskega sodnika Damirja Javorja

Atene – Po sinočnji tekmi Evropske košarkarske lige med grškim Panathinaikosom in Barcelono v hali OAKA v prestolnici Grčije je prišlo do hudega incidenta, ki bo gotovo negativno vplival na nadaljnji potek najmočnejšega evropskega klubskega košarkarskega tekmovanja.



Gostitelji, igralci Panathinaikosa, so dvoboj izgubili z 92 proti 81, s čimer so si praktično zaprli vrata uvrstitve med štiri najboljše ekipe, a so vseeno zelo blizu play offa osmih najboljših ekip. Mimogrede, vodstvo košarkarske evrolige je za prireditelja zaključnega turnirja četverice leta 2020 izbralo Köln. Turnir bo potekal med 22. in 24. majem v tamkajšnji Lanxess Areni.



Na tekmi v Atenah so dvoboj med Panathinaikosom in Barcelono (81: 92) vodili sodniki Luigi Lamonica (Italija), Damir Javor (Slovenija) in Emir Mogulkoc (Turčija). Po poročanju lokalnih medijev je bilo med tekmo kar nekaj napak sodnikov, kar naj bi razburilo domače navijače. Sodniki so se po tekmi, v družbi grškega kolega Nikosa Picilkasa, s taksijem peljali proti hotelu, ko se je v ulici Kifisas v atenskem delu Sidera Haladrija ob taksiju pojavilo motorno kolo.

Vsi trije napadeni sodniki že zapustili Grčijo

Huligana, ki sta bila na motorju, naj bi najprej razbila zadnje okno na taksiju, pri čemer naj bi bil huje poškodovan Italijan Lamonika, ostali trije sodniki, med njimi tudi Javor, pa naj bi po poročanju grških elektronskih medijev utrpeli le lažje telesne poškodbe. Ker je na kraj hitro prispela pomoč, sta huligana pobegnila in ju po zadnjih informacijah iz Grčije še niso odkrili.



Reševalci so poškodovanim sodnikom nudili prvo pomoč, pozneje pa so jih policisti odpeljali do hotela, čeprav nekateri mediji (grški Sport24) trdijo, da so Italijana odpeljali v bolnišnico. Danes naj bi vsi trije napadeni sodniki že zapustili Grčijo. Po tem dogodku bosta huligana – če bo potrjeno, da gre za navijača Panathinakikosa – gotovo svojemu klubu povzročila medvedjo uslugo. Vodstvo tekmovanja bo najbrž ostro reagiralo na dogodek.