FOTO:Heroin skrili med lepilo za keramiko

Prvi obtoženi 42-letni Aleksander Vettorazzi, slovenski državljan sirskih korenin, 32-letni Aris Alibašić iz Komende in 32-letni Gregor Setnikar iz Dragomerja so očitke o vpletenosti v tihotapljenje do takrat rekordnega zasega heroina v Sloveniji aprila pred dvema letoma zavrnili že na predobravnavnih narokih lani. V sojenju so na koprskem okrožnem sodišču zaslišali več prič, nadaljevalo pa se bo 29. oktobra.Obtožena trojica naj bi sodelovala z neznanimi člani hudodelske združbe skupaj z 38-letnim Ljubljančanom Enisom Kočanom, ki je od prvega dne na begu. Po navedbah dobro obveščenih virov bi lahko bil v Španiji, Bosni in ...