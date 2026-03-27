V hišnih preiskavah v Ljubljani zasegli 80.000 evrov in 70 kilogramov drog

Nacionalni preiskovalni urad je 24. in 25. marca 2026 na območju Ljubljane izvedel več hišnih preiskav, in sicer v povezavi s štirimi kaznivimi dejanji neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu KZ-1.

FOTO: Generalna policijska uprava

Kot so sporočili z Generalne policijske uprave, so izvedli šest hišnih preiskav, in sicer stanovanjskih prostorov, garaž ter avtomobilov.

Osumljenca v priporu

Na hišnih preiskavah so zasegli okoli 80.000 evrov gotovine, preko 70 kilogramov različnih vrst prepovedanih drog (konoplja, ekstazi (MDMA)) in več elektronskih naprav ter drugih predmetov, ki bodo v nadaljevanju kazenskega postopka služili kot dokaz.

Dvema osebama so odvzeli prostost, s kazensko ovadbo so ju privedli k preiskovalnemu sodniku, ta je zanju danes odredil pripor.

Preiskovalci so ugotovili, da sta osumljena zaseženo drogo skladiščila in prodajala. Predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani.