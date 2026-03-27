V hišnih preiskavah v Ljubljani zasegli 80.000 evrov in 70 kilogramov drog

Nacionalni preiskovalni urad je 24. in 25. marca 2026 na območju Ljubljane izvedel več hišnih preiskav, in sicer v povezavi s štirimi kaznivimi dejanji neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu KZ-1.
Kot so sporočili z Generalne policijske uprave, so izvedli šest hišnih preiskav, in sicer stanovanjskih prostorov, garaž ter avtomobilov.
Na hišnih preiskavah so zasegli okoli 80.000 evrov gotovine, preko 70 kilogramov različnih vrst prepovedanih drog (konoplja, ekstazi (MDMA)) in več elektronskih naprav ter drugih predmetov, ki bodo v nadaljevanju kazenskega postopka služili kot dokaz.
Dvema osebama so odvzeli prostost, s kazensko ovadbo so ju privedli k preiskovalnemu sodniku, ta je zanju danes odredil pripor.
Preiskovalci so ugotovili, da sta osumljena zaseženo drogo skladiščila in prodajala. Predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani.
