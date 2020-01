FOTO:Hišne preiskave zaradi korupcije so razkrile še drogo in orožje

Nepričakovana odkritja policije

Ljubljanska policijska in kriminalistična enota sta na pobudo Javne agencije za varnost prometa leto dni preiskovali »sumljivo dogajanje v povezavi z opravljanjem vozniških izpitov«. Ugotovili so, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum storitve več kaznivih dejanj jemanja in dajanja podkupnine pri opravljanju teoretičnega dela vozniškega izpita. V torek so s pomočjo lokalnih policijskih postaj opravili hišne in osebne preiskave na 81 mestih po Sloveniji in pri tem pridržali 28- in 36-letnika, ki so ju po koncu akcije izpustili na prostost.Mlajši od obeh pridržanih je od junija 2018 do februarja lani 76 posameznikom, ki so opravljali vozniški izpit, pomagal, da so naredili teoretične teste. Pregledal jih je in nato v njihovem imenu vnesel prave odgovore. Za opravljeno storitev je po zdaj zbranih podatkih od vsakega prejel med 200 in 4000 evrov. Drugi osumljenec, ki je zaposlen na javni agenciji, mu je pri tem pomagal tako, da mu je s svojim uporabniškim imenom omogočil dostop do izpitnih pol, za nagrado pa je prejel del denarja.Trenutno je 78 fizičnih oseb osumljenih storitve 154 kaznivih dejanj dajanja in sprejemanja podkupnine, sta povzela, pomočnik komandirja Policijske postaje Ljubljana Center, in, vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana. Zbiranje obvestil o morebitnih novih podobnih dejanjih ter osumljenih pa nadaljujejo.Predkazenski postopek je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani. Sledile bodo kazenske ovadbe, policisti bodo tožilstvu tudi predlagali, da v kazenskem postopku predlagajo razveljavitev vseh sporno pridobljenih vozniških dovoljenj.Policija je med temi hišnimi preiskavami odkrila še več kaznivih dejanj. Pri 41-letnem osumljencu so našli prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje, kjer je bilo posajenih 23 sadik, zasegli si mu tudi približno 30 gramov posušene rastline ter pripomočke za gojenje. Proti njemu bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.Prostost so odvzeli 31-letniku, ki so mu zasegli približno 500 gramov heroina in sto gramov kokaina. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami je bil s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. Podobna usoda je doletela 28-letnika, ki mu je policija zasegla 11 kilogramov posušene konoplje ter več kot 11.000 evrov gotovine.Dvema osumljenima so zasegli več kot 30 kilogramov zelene rastline, o kateri sumijo, da je konoplja, ter manjša količina neznanih tekočin, ki bi bile lahko prepovedana droga oziroma pripomočki za gojenje rastlin. Osumljenca čaka kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.V eni izmed hišnih preiskav je policija našla 182 kosov nabojev in del orožja. Poslala jih bo v analizo, na podlagi katere bo proti kršitelju izvedla ustrezen prekrškovni postopek.