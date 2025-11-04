Teden po streljanju v Žabjaku hišne preiskave

Teden dni po streljanju so danes v romskem naselju Žabjak pri Novem mestu potekale hišne preiskave, poroča STA. Na upravi so tudi za Delo potrdili, da so na podlagi odredbe sodišča med hišno preiskavo našli in zasegli predmete, povezane s kaznivim dejanjem povzročitve splošne nevarnosti.

Intenzivna kriminalistična preiskava v tem primeru še poteka, podrobnosti bodo predstavili na jutrišnji izjavi za javnost.

Pred tednom je bilo v Žabjaku slišati streljanje v zrak, po izredni seji mestnega sveta v Novem mestu, katere se je udeležil predsednik vlade Robert Golob, pred mestno hišo pa je takrat potekal množičen shod po brutalnem napadu na Aleša Šutarja.

Policisti naj bi po poročanju portala N1 med hišno preiskavo na naslovu osumljencev zasegli orožje in strelivo, povezano s kaznivim dejanjem. Pridržali naj bi dve osebi: osebo, za katero sumijo, da je prejšnji torek zvečer streljala v zrak, in njegovega očeta.