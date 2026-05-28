Hišne preiskave zaradi suma korupcije po vsej državi

Kriminalisti policijske uprave Ljubljana ob pomoči uprave kriminalistične policije generalne policijske uprave in kriminalistov policijskih uprav Celje, Maribor, Koper, Novo mesto, Nova Gorica, Kranj ter Murska Sobota na širšem območju Ljubljane, Kranja, Maribora in Postojne izvajajo 42 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih ter prostorih enega izmed organov lokalne skupnosti. V akciji sodeluje sto kriminalistov.

Predkazenski postopek so sprožili zaradi suma storitve več kot 20 korupcijskih kaznivih dejanj, in sicer jemanja podkupnine, dajanja podkupnine, sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje ter dajanja daril za nezakonito posredovanje, so sporočili s policijske uprave Ljubljana.

Dvema osebama so odzveli prostost. Kriminalistična preiskava še aktivno poteka, postopek pa usmerja specializirano državno tožilstvo.

Po neuradnih informacijah naj bi preiskovalci preverjali posle, povezane z gradnjo in obnovo zasebne hiše župana Moravč Milana Balažica. Župana je menda policija odpeljala že pred šesto uro zjutraj. Okrog hiše so napeljali trak in območje zaprli, prav tako so s trakom zaprli vhod v občino. Podlaga za postopek so po poročanju Slovenskih novic telefonski pogovori, ki so jim organi menda prisluškovali že dlje časa.

Po Moravčah naj bi sicer steklo še 21 hišnih preiskav, vmes se pojavlja tudi ime direktorja podjetja Termit, d. o. o., ter še nekaj drugih poslovnežev, pa tudi pri podžupanu Marku Kladniku.