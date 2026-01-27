Hišne preiskave zaradi suma podkupovanja po vzhodni Sloveniji

Kriminalisti danes v Mariboru in Murski Soboti izvajajo hišne preiskave stanovanjskih in poslovnih prostorov zaradi suma kaznivih dejanj dajanja in sprejemanja daril ter pranja denarja. Osumljenih je 16 oseb, ena je pridržana, je sporočila policija. Časnik Večer neuradno poroča, da je glavni osumljenec menda zaposlen v poslovalnici OTP banke.

Kot je sporočila Policijska uprava Maribor, kriminalisti na območju Policijskih uprav Maribor in Murska Sobota na podlagi sodnih odredb izvajajo skupno 17 hišnih preiskav stanovanjskih in poslovnih prostorov.

Pri preiskavah iščejo dokaze o storitvi več kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril, nedovoljenega dajanja daril in pranja denarja.

Predkazenski postopek, ki ga usmerja specializirano državno tožilstvo, poteka proti 16 osumljencem, pridržana je ena oseba, so sporočili.

Časnik Večer na svoji spletni strani poroča, da kriminalisti preiskujejo domnevno podkupovanje enega ali več bančnih uslužbencev poslovalnice OTP banke na območju Ptuja.