Hitra reakcija zaposlenih preprečila trčenje dveh potniških vlakov

Danes so na železniški postaji Bled Jezero zaznali in pravočasno preprečili izredno nevaren dogodek, ki bi lahko ogrozil življenja potnikov. Zaradi vandalizma in namerno poškodovane signalnovarnostne naprave bi lahko namreč trčila dva potniška vlaka, ki sta se križala na postaji, so sporočili iz Slovenskih železnic.

Ob 6.16 je iz smeri Bohinjske Bistrice na postajo prispel potniški vlak. Po voznem redu bi moral ob 06.23 na postajo pripeljati še vlak iz smeri Jesenic, pri čemer je bilo predvideno njuno križanje. Zaposleni je tik pred prihodom drugega vlaka ugotovil, da je zaradi okvare signalnovarnostne naprave vozna pot postavljena na tir, kjer je že stal vlak iz Bohinjske Bistrice.

Zaradi hitrega ukrepanja zaposlenega je bil vlak iz Jesenic pravočasno ustavljen – približno 100 metrov pred drugim vlakom, ki je že stal na postaji. Tako je bilo torej preprečeno trčenje dveh potniških vlakov. V incidentu se nihče ni poškodoval.

Ob takojšnjem pregledu signalnovarnostne naprave so ugotovili, da je ena ali več neznanih oseb namerno poškodovalo mehanizme za upravljanje kretnice. O dogodku so nemudoma obvestili policijo, ki še vodi preiskavo. Zaradi izrednega dogodka je bil železniški promet med postajama Jesenice in Bohinjska Bistrica prekinjen od 6.25 do 11.05. V tem času so za potnike organizirali nadomestni avtobusni prevoz.

Ob hitrem odzivu dežurnih služb SŽ, ki so takoj pristopile k sanaciji namerno poškodovane signalnovarnostne naprave in odpravile posledice vandalizma, je promet na tem odseku zdaj ponovno sproščen in teče brez posebnosti.

V skupini Slovenske železnice takšna dejanja najostreje obsojajo in pozivajo k odgovornemu ravnanju. Vandalizem na železniški infrastrukturi je – poudarjajo – izjemno nevarno dejanje, ki lahko vodi v tragedijo ter neposredno ogrozi življenja potnikov in zaposlenih.