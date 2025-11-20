Hitro ukrepanje kretničarja preprečilo ogrožanje potnikov

Neznanec je danes zjutraj na železniški postaji Grahovo na bohinjski progi namerno prerezal žične mehanizme za upravljanje kretnice, so sporočili s Slovenskih železnic (SŽ). Policija nov primer načrtnega ogrožanja varnosti na železnicah še preiskuje, je poročala STA.

Ob 6.15 je kretničar na železniški postaji Grahovo pri postavljanju vozne poti podvomil o pravilni prestavitvi kretnice. S preverjanjem je ugotovil, da je neznana oseba namerno prerezala žične mehanizme za upravljanje kretnice, so pojasnili na SŽ.

Nevarno dejanje

»Zaradi hitrega ukrepanja zaposlenega varnost potnikov ni bila ogrožena. Vsako namerno poškodovanje ali poseg v železniško infrastrukturo je neodgovorno in zelo nevarno dejanje, ki lahko ima katastrofalne posledice: železniške nesreče, iztirjenja vlakov ali ogrožanje življenja potnikov, osebja in drugih udeležencev v prometu,« so opozorili. O dogodku so obvestili policijo, ki tega še preiskuje. Zaradi incidenta na tem delu omrežja nastajajo krajše zamude, prometa pa niso ustavili.

Gre za še en primer načrtnega ogrožanja varnosti na železnicah. V Celju je neznanec v ponedeljek na tire nastavil več predmetov, oktobra pa je neznanec na postajališču Vintgar prežagal zatič na kretniški ključavnici, kar je povzročilo iztirjenje vlaka.

Takšnih dogodkov je bilo v zadnjih mesecih več, primera na postajališču Vintgar in v Grahovem sta gotovo delo človeka, ki zelo dobro pozna delovanje železniške infrastrukture, smo izvedeli iz neuradnih virov. Gotovo se dobro zaveda, kaj lahko povzroči s svojim dejanjem.

Vse več incidentov

V Slovenskih železnicah takšna »zavržna dejanja« najostreje obsojajo in pozivajo k odgovornemu ravnanju. Na naraščanje števila incidentov so se odzvali tudi z okrepljenim nadzorom prog, javnost pa pozvali, naj ob zaznavi sumljivega ravnanja blizu železniške proge o tem takoj obvesti policijo ali pristojne službe Slovenskih železnic. S. N.