Moški se je pred leti med hospitalizacijo na oddelku za hipertenzijo v ljubljanskem kliničnem centru (UKC) okužil z legionelo. S civilno tožbo mu je uspelo dokazati, da UKC ni zagotovil vseh ustreznih ukrepov, ki bi preprečili prenos legionele nanj, čeprav je bil takrat 40-letnik kot imunsko oslabljen bolnik bolj dovzeten za okužbo. V kliničnem centru so ga sprejeli 19. marca 2015 po neuspešnem zdravljenju vnetja mišic v šempetrski bolnišnici. Potem ko je 23. marca dobil hospitalno pljučnico, so ga uspešno zdravili, ker pa je bil na imunosupresivni terapiji, je bil potek pljučnice težji, kot bi bil sicer. Toda vmes, med 21. in 23. marcem, se je okužil z legionelo, kar je vse skupaj močno zapletlo. Zaradi bolnišnične okužbe z legionelo do sindroma kritično bolnega. Osebje ne bi smelo ...