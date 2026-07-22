Hoče: iz skladišča ukradli blago v vrednosti okoli 330.000 evrov

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da so bili v začetku junija obveščeni o odtujenem blagu iz skladišča gospodarske družbe na območju Hoč.

Z intenzivnim zbiranjem obvestil in izvedbo drugih kriminalističnih ter procesnih opravil so ugotovili, da se je kaznivo dejanje izvrševalo v sostorilstvu več oseb in v daljšem časovnem obdobju.

Po doslej zbranih ugotovitvah sta pri kaznivih dejanjih med drugimi sodelovala tudi zaposlena v oškodovani gospodarski družbi, ki sta se povezala z drugima osumljencema. Skupaj so iz skladišča v daljšem časovnem obdobju, postopoma odtujili različno blago, šlo je za tekstil in elektronske naprave, v skupni vrednosti približno 330.000 evrov.

Na podlagi zbranih dokazov je bila osumljenim odvzeta prostost.

FOTO: PU Maribor

Policisti so opravili več hišnih preiskav na območju Maribora in Lenarta v Slovenskih goricah ter preiskave drugih prostorov, med drugim tudi skladišč na območju Melja. Med hišnimi preiskavami so zasegli večjo količino odtujenega blaga, za katero obstaja utemeljen sum, da izvira iz obravnavanih kaznivih dejanj.

Pri enem izmed osumljencev so zasegli tudi okoli enega kilograma posušenih rastlinskih delcev prepovedane droge konoplje, zaradi česar bo proti njemu uveden ustrezen kazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog.

Proti 79-letni ter 33-, 40-, 60-letnim osumljencem z območja Maribora in Lenarta v Slovenskih goricah bodo policisti in kriminalisti na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine.

Preiskavo vseh okoliščin navedenih kaznivih dejanj nadaljujejo.