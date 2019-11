Nova Gorica – »Da, hotel sem umoriti policista, taka je bila božja volja, božja roka me je vodila!« je včeraj, čeprav je sprva še kazalo, da ne namerava priznati krivde, na novogoriškem okrožnem sodišču povedal 26-letni iraški državljan, obtožen napada na taksista in policista. Sodbo Yassinu Amarju Al Hamdaniju bo sodišče izreklo v ponedeljek.Obtoženca so včeraj na sodišče spremili kar trije pravosodni policisti. Sprva je govoril, da ga vse skupaj sploh ne zanima, prisotnim v dvorani pa dejal le »vi ste vsi moji uslužbenci«. Sodelovanje s prevajalcem, ki ga je imel očitno za izdajalca, je sprva zavračal in ...