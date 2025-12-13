Na Hrvaškem potrdili prvi primer gobavosti po več desetletjih

Na Hrvaškem so potrdil prvi primer gobavosti po več desetletjih, navajajo tamkajšnji mediji. Šlo naj bi za državljana Nepala, ki z družino že več let živi na Hrvaškem, primer pa so odkrili v Splitu. V petek so dva primera gobavosti prvič po 44 letih potrdili tudi v Romuniji.

Moški se je s simptomi gobavosti na splitskem epidemiološkem oddelku pojavil pred približno 10 dnevi, navaja portal Net.hr.

»Moški se zdravi, njegovi bližnji stiki so prejeli potrebno terapijo, a niti niso okuženi. Izvaja se profilaksa in spremljanje, zadeva pa je pod nadzorom,« je za RTL Danas povedal vodja Službe za epidemiologijo nalezljivih bolezni pri Hrvaškem inštitutu za javno zdravje Bernard Kaić. Bolezen se zdravi od šest do 12 mesecev z različnimi zdravili, je še dodal.

Kaj je gobavost

Gobavost ali lepra je kronična nalezljiva bolezen, ki je znana že od antike. Danes je ob pravočasnem zdravljenju ozdravljiva. Najpogosteje prizadene kožo, periferne živce, sluznico zgornjih dihal in oči.

Gobavost se prenaša predvsem z dolgotrajnim in tesnim stikom z nezdravljeno osebo. Najverjetnejša pot prenosa je preko kapljic iz nosu in ust, ki se širijo pri kašljanju ali kihanju. Bolezen se ne prenaša z bežnimi stiki, kot so rokovanje, objemi, skupna uporaba jedilnega pribora ali hrane, niti s spolnimi odnosi.

Prvi simptomi vključujejo kožne lise, ki so svetlejše ali rdečkaste in imajo zmanjšan ali odsoten občutek za dotik, bolečino ali temperaturo. Sčasoma lahko pride do prizadetosti živcev, kar povzroča mravljinčenje, odrevenelost, mišično oslabelost ter v hujših primerih razjede, deformacije prstov in okvare vida.

Bolezen ni zelo nalezljiva, saj ima več kot 95 odstotkov ljudi naravno imunost proti povzročitelju. Gobavost je v Evropi zelo redka. Največ primerov beležijo v Indiji, Braziliji, Indoneziji in nekaterih afriških državah.