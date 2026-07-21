Hrvaška: reševalci našli tri trupla, policija domneva, da gre za pogrešane

Iskanje treh moških, ki so v nedeljo popoldne izginili v reki Savi na območju hrvaške občine Rugvica, se je končalo tragično. Reševalci so našli tri trupla, policija pa domneva, da gre za pogrešane tuje državljane, je poročala Hrvaška radiotelevizija, piše Jutarnji list.

Po neuradnih informacijah naj bi bili umrli državljani Egipta. Okoliščine njihovega izginotja še preiskujejo, domnevajo pa, da so v reko vstopili, da bi se kopali.

Dario Kezerić, poveljnik Gasilske zveze Zagrebške županije, je povedal, da je v iskalni akciji sodelovalo 16 gasilcev s štirimi plovili, skupaj s policijo, Hrvaško gorsko reševalno službo in Rdečim križem.

Iskanje so v ponedeljek zvečer zaradi teme prekinili in ga nadaljevali danes zjutraj. Najprej so našli dve trupli, kmalu zatem še tretje. Identiteto umrlih morajo pristojni še uradno potrditi.

Pristojne službe so tri moške začele iskati, potem ko so ob Savi našli njihove osebne dokumente.

Kezerić je že med iskalno akcijo opozoril, da je Sava na tem območju zelo nevarna in nepredvidljiva zaradi močnih tokov in možnih vrtincev. Tudi policisti so menda imeli med preiskovanjem reke težave zaradi izjemno močnega toka.