Kako sta nekdanji poslanec in sin zaslužila okoli pol milijona evrov

Nekdanjega poslanca vladajoče stranke HDZ Anđelka Mihalića in njegovega sina Filipa Mihalića, ki je v medijih dobil vzdevek Korona Kid, so po navedbah hrvaških medijev obtožili prodaje več kot 1,3 milijona ponarejenih antigenskih testov za odkrivanje covida-19. Teste sta domnevno prodajala v več evropskih držav.

Tožilstvo identitete obtožencev sicer ni razkrilo, po navedbah medijev pa gre za nekdanjega poslanca in njegovega sina.

Županijsko državno tožilstvo v Varaždinu 26-letniku očita kazniva dejanja ponarejanja zdravil ali medicinskih pripomočkov in pranja denarja, 66-letniku pa kazniva dejanja ponarejanja zdravil ali medicinskih pripomočkov, so danes sporočili s tožilstva.

Mlajšega osumljenca bremenijo tudi, da si je kot ustanovitelj podjetja izplačal nezakonito pridobljeni denar pod pretvezo izplačila dobička, nato pa ga je vezal v banki.

Osumljenca sta po navedbah iz obtožnice v obdobju od 26. avgusta 2022 do 25. maja 2023 v tovarni v Istanbulu organizirala proizvodnjo ponarejenih testov. Proizvedla sta jih več kot 1,3 milijona kosov, jih lažno predstavila kot originalne in prek svojega podjetja uvozila na Hrvaško. Nato sta jih prodala družbam in ustanovam na Hrvaškem, v Grčiji, Romuniji, Avstriji, Španiji in Nemčiji.

Po navedbah tožilstva sta z omenjenimi dejanji pridobila protipravno premoženjsko korist v višini skoraj 450.000 evrov.