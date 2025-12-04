Policista v Splitu menda zabodel 18-letnik s hudimi psihičnimi težavami

V bližini zapora v Splitu je po neuradnih podatkih hrvaškega portala Index 18-letnik s hudimi psihičnimi težavami zabodel policista. Policist v času napada ni bil na dolžnosti in je nosil civilna oblačila. Napad se je zgodil v sredo okoli 23. ure, policist pa je bil huje ranjen. Prepeljali so ga v splitski klinični center.

Kot so davi sporočili iz bolnišnice, so ga sprejeli nekaj po 23. uri z več vbodnimi ranami in hudimi poškodbami več organov. Še vedno je v kritičnem stanju.

Žrtvi je hitro okrevanje davi med sejo vlade zaželel tudi premier Andrej Plenković, ki je napad obsodil. Policija je v zvezi z napadom že pridržala eno osebo, so danes sporočili iz splitsko-dalmatinske policijske uprave.

Kriminalistična preiskava v zvezi z dogodkom še poteka. Hrvaški portal Index navaja, da je osumljeni 18-letnik pod policijskim nadzorom in da je mogoče, da je policista izbral povsem naključno.