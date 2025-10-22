Streljanje v Zagrebu, moški ranjen

V streljanju v Zagrebu je bil danes ranjen moški, je potrdila hrvaška policija. Policija je napadalca, šlo naj bi za igralca in nekdanjega hrvaškega policista, že prijela, poročajo hrvaški mediji.

Incident se je zgodil nekaj pred 11. uro v predelu Novi Zagreb, na kraj dogodka pa so kmalu prispeli policisti in reševalci.

Policija je kasneje potrdila, da je pridržala strelca, in navedla, da je moškega ranil v nogo.

Po neuradnih informacijah, ki jih navajajo hrvaški mediji, je s strelnim orožjem streljal Leon Lučić, ki je zaslovel z vlogo v hrvaški TV-seriji Krim tim 2 (KT2).

Priče so za hrvaški Jutarnji list povedale, da je pištolo izvlekel, potem ko je iz avta znamke porsche stopil moški in ga fizično napadel. Po pisanju časnika je šlo za varnostnika iz znanega zagrebškega nočnega kluba.