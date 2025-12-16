Mladoletnikom je menda več let dajal drogo in se jih neprimerno dotikal

Hrvaška policija je v ponedeljek pridržala 46-letnega zdravstvenega delavca iz Osijeka zaradi suma storitve več kaznivih dejanj na škodo mladoletnikov in dveh polnoletnih oseb. Mladoletnikom je po navedbah policije več let dajal drogo in se jih tudi neprimerno dotikal.

Osumljeni je v zdravstveni ustanovi v Osijeku v obdobju med letoma 2016 in 2019 neprimerno obravnaval štiri svoje takrat še mladoletne paciente. Nagovarjal jih je z neprimernimi besedami, se jih neprimerno dotikal po telesu in jim dajal drogo, so danes sporočili iz osiješko-baranjske policijske uprave.

Droge je po navedbah policije med letoma 2018 in 2023 dajal tudi dvema polnoletnima osebama, svojima znancema, in sicer danes 35-letni ženski in 35-letnemu moškemu.

Policija je v ponedeljek med preiskavo osumljenčevega doma, ordinacije in avtomobila našla in zasegla dva računalnika, mobilni telefon ter 33 plastičnih vrečk marihuane skupne teže 213,9 grama, pa tudi več zavojčkov različnih vrst droge, med njimi MDMA, amfetaminov in hašiša.

Zdravstvenega delavca – po pisanju hrvaškega spletnega portala Index gre za psihiatra – so po končani kriminalistični preiskavi priprli in ovadili zaradi več kaznivih dejanj, med njimi zaradi suma kršitve otrokovih pravic in nezakonitega prometa z drogami.