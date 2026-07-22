Hrvaški policisti sporočili podrobnosti napada na Slovenca

Puljska policija je danes javnosti sporočila podrobnosti napada v Medulinu na jugu hrvaške Istre, ko je skupina ljudi minuli teden napadla slovenska državljana, stara 26 in 23 let.

Kot navaja portal Glas Istre, je policija končala kriminalistično preiskavo zoper 41-letnega hrvaškega državljana in ugotovila, da je utemeljeno osumljen kaznivih dejanj povzročitve hude telesne poškodbe ter tudi poskusa povzročitve hude telesne poškodbe.

Povod za napad naj bi bila pripomba

Policisti so ugotovili, da je osumljenec 18. julija okoli 4. ure na obali v Medulinu skupaj s še tremi moškimi fizično napadel omenjena slovenska državljana. Kot navaja portal, je do spora prišlo, zatem ko so bili vsi gostje v enem od gostinskih lokalov. Slovenska državljana sta poskušala navezati stik z dekleti, ki so bila v družbi četverice moških.

Ko je družba zapustila gostinski lokal in se odpravila po obali, sta ji sledila tudi slovenska državljana. Eden od njiju je izrekel pripombo, ki družbi pred njima ni bila všeč. Kmalu zatem je izbruhnil verbalni in fizični spopad, v katerem so omenjeni 41-letnik in še trije moški slovenska državljana podrli na tla ter ju še naprej pretepali.

Šestindvajsetletnik je bil v napadu huje poškodovan, 23-letnik pa je utrpel lažje poškodbe. Policisti so 41-letnika prijeli včeraj v večernih urah, preostale tri napadalce, ki so prav tako sodelovali pri napadu, še iščejo.

Osumljenega 41-letnika bodo po končani kriminalistični preiskavi danes privedli v pridržalno enoto Policijske uprave Istra.