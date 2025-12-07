Hrvaško Reko pretresa nov femicid

Hrvaško pretresa nov umor mlade ženske. Kot poročajo hrvaški mediji, so v soboto zjutraj na stopnišču stanovanjske stavbe v Reki našli hudo ranjeno žensko, ki je kljub pomoči nato umrla. Kmalu zatem so v stanovanju v isti stavbi našli še ranjenega moškega, ki naj bi si skušal soditi sam. Hrvaški mediji še navajajo, da je bila ženska večkrat zabodena. Kot še navajajo, naj bi bil motiv za dejanje ljubosumje.

»Slišal sem hrup. Stopil sem na hodnik in videl policijo, kako skuša priti v eno izmed stanovanj. V njem je dolga leta živela dobra družina, mama, oče in sin. Policija mi je nato rekla, naj se vrnem v stanovanje, šele nato sem opazil, da je po stopnišču polno krvi,« je za dnevnik.hr izjavila priča dogodka.