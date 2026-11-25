Sodniki porotnega sodišča v Bologni so po posvetovanju, ki je danes potekalo celotno dopoldne, 36-letnega Hrvata Marina Jelenića po poročanju RAI obsodili na dosmrtni zapor zaradi umora 34-letnega vodje vlaka Alessandra Ambrosia. Ta je umrl zaradi vboda z nožem v hrbet na parkirišču za zaposlene na železniški postaji v Bologni.

Jelenić ob razglasitvi sodbe ni bil v sodni dvorani. Razglasitev je spremljal po videopovezavi iz zapora v Modeni, kjer je zaprt. Tožilstvo mu je očitalo naklepni umor iz nizkotnih nagibov ter zanj zahtevalo dosmrtni zapor in leto in pol dnevne osamitve.

»Jelenić je zloben človek, volk samotar, zmožen slepega nasilja, ki deluje iz malignega narcisizma,« je v sklepni besedi dejal tožilec Michele Martorelli.

Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, Marin Jelenic condannato all’ergastolo https://t.co/DiZEeapggc — Ferrovie.Info (@FerrovieInfo) November 25, 2026

Napad se je zgodil 5. januarja na parkirišču za zaposlene na železniški postaji v Bologni. Jelenića so naslednji dan prijeli v Desenzanu del Garda. Njegovo gibanje pred umorom in po njem je posnelo več nadzornih kamer. Posnetki kažejo, kako je sledil Ambrosiu po območju bolonjske postaje. Ambrosio takrat ni bil v službi in ni nosil uniforme. Na parkirišču je bil dogovorjen za srečanje s sodelavcem.

Preiskava ni pokazala, da bi bila Jelenić in Ambrosio pred napadom v stiku ali da bi se sprla. Po rekonstrukciji tožilca ga je Jelenić za žrtev izbral naključno, mu nekaj minut sledil in ga smrtno ranil iz čistega sadizma in zlobe.