Huda nesreča na Tržaški: voznica do smrti zbila žensko na električnem skiroju

Danes nekaj pred šesto uro zjutraj se je v Ljubljani zgodila huda prometna nesreča na Tržaški cesti, v kateri je umrla 40-letna udeleženka v prometu na električnem skiroju. Kakor so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, se je po doslej zbranih obvestilih prometna nesreča zgodila, ker je 53-letna voznica osebnega vozila zapeljala levo izven vozišča na travnato površino, kjer je najprej trčila v drevo, nato pa vožnjo nadaljevala po kolesarski stezi ob Tržaški cesti in trčila v voznico e-skiroja, ki je pravilno pripeljala nasproti. Pri tem se je ženska na e-skiroju tako hudo telesno poškodovala, da je na kraju dogodka umrla.

Prizorišče prometne nesreče sta si že ogledali dežurna preiskovalna sodnica in tožilka. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah nesreče, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.