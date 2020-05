Huda prometna nesreča na dolenjski avtocesti

V zgodnjih jutranjih urah, nekaj po četrti zjutraj, se je na dolenjski avtocesti v smeri proti Ljubljani zgodila huda prometna nesreča. Nesrečo je povzročil 70-letni voznik, ki je vozil od Rudnika v smeri proti Grosuplju po avtocesti po levem voznem pasu v napačni smeri. Na viaduktu Reber je čelno trčil v vozilo, ki ga je nasproti pravilno pripeljal 48 letni voznik pri čemer je 70-letnik na kraju nesreče umrl. Udeleženega voznika so huje poškodovanega z reševalnim vozilom odpeljali v klinični center Ljubljana. Njegovo življenje ni ogroženo.



Avtocesta je zaradi ogleda kraja in odpravljanja posledic nesreče v smeri Ljubljane zaprta, obvoz je urejen, sporoča policija. Promet je preusmerjen na cesto Šmarje Sap - Škofljica - avtocestni priključek Ljubljana jug. Nastal je daljši zastoj do priključka Grosuplje vzhod ter na cesti Cikava - Lavrica in Pijava Gorica - Lavrica.