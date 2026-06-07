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    Črna kronika

    Huda prometna nesreča na Hrvaškem: štirje mrtvi

    Čeprav so dežurne reševalne službe na kraj nesreče pri Virovitici prispele nemudoma, za štiri osebe ni bilo več pomoči.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Hrvaška policija
    Galerija
    Fotografija je simbolična. FOTO: Hrvaška policija
    R. I.
    7. 6. 2026 | 15:35
    7. 6. 2026 | 16:14
    1:54
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    Nesreča na severni obvoznici hrvaške Virovitice je danes popoldne terjala kar štiri življenja, poroča portal Jutarnji list.

    Najverjetneje zaradi neprilagojene hitrosti vožnje je okoli 12.25 prišlo do hude prometne nesreče, v kateri sta bili udeleženi dve osebni vozili.

    Čeprav so dežurne reševalne službe na kraj nesreče prispele nemudoma, za štiri osebe ni bilo več pomoči. Eno so v hudem stanju prepeljali v Splošno bolnišnico Virovitica, še navaja portal.

    Na Policijski upravi Virovitiško-podravske županije so sporočili, da je državna cesta do nadaljnjega zaprta za ves promet, saj policijski ogled kraja nesreče še vedno poteka, da bi ugotovili vse okoliščine, ki so privedle do tako tragičnih posledic. Po neuradnih podatkih sta dve izmed žrtev iz Zagreba. Njun avtomobil je pristal na strehi. 

    Vodja gasilcev iz Suopolja Igor Gotal je za Jutarnji list povedal: »Ob prihodu smo naleteli na dva osebna avtomobila. V prvem vozilu sta bili dve umrli osebi, v drugem pa dve umrli in ena preživela oseba. Na kraju dogodka so bili tudi pripadniki nujne pomoči, zato so eno osebo s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Takoj za nami so prispeli tudi gasilci iz Virovitice, zato smo pomagali skupaj. Gre za veliko tragedijo in težko se je od tega distancirati, a je to naše delo.«

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    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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