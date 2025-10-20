Hudo poškodovanega pohodnika so v bolnišnico odpeljali s helikopterjem

Na Gradiški turi nad Gradiščem pri Vipavi se je v soboto huje poškodoval 55-letni pohodnik iz severne Primorske, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Po zadnjih podatkih se je pohodnik na 793 metrov visoki vrh na zahodni strani Nanoške planote podal sam. Malo pod vrhom mu je na krušljivem delu med vzponom po Furlanovi plezalni poti spodrsnilo, zato je padel nekaj metrov pod stezo. Na kraju padca je pohodnika s severa Primorske našel mimoidoči pohodnik in na pomoč takoj poklical reševalce.

Na klic se je odzvalo več reševalcev GRS Ajdovščina, ki so ga skupaj z dežurno ekipo z Brnika oskrbeli. Slovenska vojska je hudo poškodovanega moškega z vojaškim helikopterjem prepeljala na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempetru, so na facebooku zapisali reševalci GRS Ajdovščina.

Policija je glede na zadnje ugotovitve tujo krivdo izključila. Z ugotovljenimi dejstvi bodo seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.