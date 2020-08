Huje opečeno 44-letnico je na dvorišču našel sin

Policijska uprava Ljubljana je bila v sredo zvečer obveščena o dogodku na območju Grosuplja, kjer je bila huje opečena 44-letna ženska. Poškodovano je na dvorišču našel njen sin.



Žensko so odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, njeno življenje je menda ogroženo. Kako je dobila te poškodbe, še ni znano. Prav tako niso znane druge okoliščine dogodka, policisti še zbirajo obvestila in opravljajo ogled kraja.



S policije so še sporočili, da v povezavi z dogodkom na širšem območju Grosuplja iščejo pogrešano osebo, partnerja poškodovane ženske. Ko bo znanih več okoliščin dogodka, bodo o tem seznanili javnost.