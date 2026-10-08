Igralec iz italijansko-slovenskega filma po napadu v intenzivni terapiji

Ne izključujejo možnosti, da sta napadalca na Davida Iacopinija odgovorna tudi za dva podobna napada, ki sta se dan prej zgodila na istem območju. Tarči sta bili peška in oseba na skiroju. FOTO: Aieiebrazof/Wikipedia

Rimsko tožilstvo preiskuje poskus umora v povezavi z napadom na igralca Davida Iacopinija, ki se je zgodil 5. oktobra, poroča agencija Ansa.

Po ugotovitvah preiskovalcev naj bi igralca, ki je nastopil tudi v italijansko-slovenski produkciji Zadnja klofuta (Ultimo schiaffo), brcnila oseba s sovoznikovega sedeža v avtomobilu v elitni rimski četrti Monteverde Vecchio. Igralec, ki se je peljal s skirojem, je padel in silovito trčil v parkiran avtomobil. Njegove poškodbe so hude, v bolnišnici je na oddelku za intenzivno terapijo.

Na istem območju še dva podobna napada

Na podlagi pripovedi priče, ki je igralcu pomagala in analize posnetkov nadzornih kamer na območju naj bi se osebi iz avtomobila – ne izključujejo, da gre za mladoletnika – vrnili po čevelj, izgubljen med napadom.

Prav tako ne izključujejo možnosti, da sta storilca odgovorna tudi za dva podobna napada, ki sta se dan prej zgodila na istem območju. Tarči sta bili peška in oseba na skiroju.

Naslednji dan se je pri karabinjerjih oglasila ženska in prijavila napad, ki se je na istem območju zgodil v nedeljo okoli 23. ure. Povedala je, da se ji je med vračanjem domov približal majhen avtomobil, njegov sopotnik pa jo je udaril v glavo. Avtomobil naj bi nato obrnil in trčil v drug skiro, ki ga je odbilo v nekaj avtomobilov.

Leta 1984 rojeni Iacopini je v zadnjih dveh desetletjih veliko nastopal v gledališču, na televiziji in v filmu. Lani je odigral vlogo Nevia v italijansko-slovenski produkciji Zadnja klofuta režiserja Mattea Oleotta, pri nas znanega predvsem po prvencu, komediji Zoran, il mio nipote scemo (Zoran, moj nečak idiot), ki je dosegla več festivalskih nagrad, tudi nagrado občinstva v Tednu kritike na filmskem festivalu v Benetkah. Kot so zapisali v Slovenski kinoteki, se je z Zadnjo klofuto ponovno vrnil z zgodbo, v kateri skozi tragikomične odtenke še naprej raziskuje male bizarnosti podeželskega vsakdana. Film so v Slovenski kinoteki tudi predvajali.