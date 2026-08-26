Incident na Brionih: Slovenci plovilo zakamuflirali v vojaško, da bi se izognili plačilom

Incident se je zgodil v času, ko je bil po neuradnih informacijah na Brionih glavni državni tožilec Ivan Turudić, zaradi česar je bilo to območje pod okrepljenimi varnostnimi ukrepi. FOTO: Špela Sila

V vodah Narodnega parka Brioni so danes ustavili plovilo, ki se je lažno predstavljalo kot ladja hrvaške vojne mornarice, poroča portal morski.hr. Incident se je zgodil v času, ko je bil po neuradnih informacijah na Brionih glavni državni tožilec, zaradi česar je bilo to območje pod okrepljenimi varnostnimi ukrepi.

Kot navaja ta portal, je skupina slovenskih in tudi hrvaških državljanov poskušala z lažno vojaško identiteto obiti varnostne protokole in finančne obveznosti.

Plovilo poznajo dolga leta

»Še bolj presenetljivo je, da to plovilo po istrskem akvatoriju deluje že približno deset let, nekoč pa je bilo v Pulju privezano celo v vojaškem pristanišču Vardarola,« nam je potrdil eden od dobro obveščenih virov. Morski.hr navaja, da je ladja omenjena celo v zloglasnih Epsteinovih dokumentih.

Po zbranih informacijah, s katerimi razpolagajo, se je posadka tega plovila sistematično lažno predstavljala kot uradno osebje in delegacija Hrvaške vojske, pri čemer je trdila, da je plovilo, ki ga upravlja, uradna vojaška ladja.

Namen te nenavadne prevare je bil preprost – izogniti se obvezni identifikaciji ter plačilu pristaniških pristojbin, privezov in vstopnin luški upravi Pulj, ki je pristojna za priveze na Brionih in v Fažani.

Pri pregledu plovila so ugotovili, da nima vidne uradne registrske oznake. Namesto zakonsko predpisanih identifikacijskih številk je bila na premcu lažna vojaška oznaka. Vendar ne gre za nikakršno vojaško plovilo, temveč za zasebno ladjo, namenjeno zasebnim potrebam podjetja Olimp Defense Group. Podjetje je v lasti slovenskega avtoprevoznika in upokojenega pripadnika Hrvaške vojske Mladena Miljanića.

Varnostnim službam znan

Portal navaja tudi, da je plovilo v času incidenta upravljal slovenski državljan, ki je javnosti in varnostnim službam znan. Zaradi njegove kazenske evidence je pred nekaj meseci propadel razpis hrvaškega ministrstva za notranje zadeve za nabavo policijskih čolnov, navajajo.

Ko so plovilo v bližini varovane osebe zaznali, so na Brione prišle pomorska policija, obalna straža in vojska. Plovilo so prestregli na Brionih, na pristojni policijski upravi so za morski.hr navedli le, da postopek še poteka.

Neuradno sicer navajajo, da je bila posadki ladje izrečena globa v višini 1000 evrov, morali pa bodo tudi na nadaljnjo obravnavo in zaslišanje pred preiskovalnimi organi.

Sogovorniki portala iz varnostnih in državnih služb poudarjajo, da bi se položaj lahko razvil v resno grožnjo nacionalni varnosti:

»To bi se zelo lahko razvilo tudi v velik varnostni problem. Predstavljajte si naslednji scenarij – ladja je na videz vojaška, posadka je oblečena v uniforme, podobne vojaškim, lažno se predstavlja in na ta način vstopa na strogo varovano območje, kjer so varovane osebe iz državnega vrha ali svetovne diplomacije. Brez dodatnega in rigoroznega preverjanja takšni ljudje predstavljajo izjemno veliko varnostno tveganje.«