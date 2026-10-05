Incident na splitskem letališču, zaradi grožnje z bombo evakuacija letala Air Serbia

Fotografija je simbolična. FOTO: Wikipedia

Vse potnike iz letala družbe Air Serbia, ki bi moralo poleteti proti Beogradu, so danes popoldne na splitskem letališču evakuirali zaradi grožnje z bombo, poroča portal Index.hr. Policija je pridržala enega potnika.

Let je bil predviden ob 15.20, je poročal Dnevnik.hr. Eden od potnikov na letalu je povedal, da je z letališke steze v letalo vstopilo več policistov, nekateri v uniformah, drugi v civilnih oblačilih.

»Skozi okno sem videl policijsko vozilo ob letalu. Iz njega so odpeljali sivolasega gospoda, ki je sedel v tretji ali četrti vrsti,« je povedal.

Portal slobodnadalmacija.hr navaja, da je 75-letni potnik osebju letala najprej povedal, da je na letalu bomba, zatem pa, da se je le šalil.

Ker potnikom sprva ni bilo jasno, kaj se dogaja, je eden med njimi stevardeso vprašal, za kaj gre. Na kratko mu je odgovorila: »Omenil je besedo bomba.« Nekaj potnikov je zaradi strahu na lastno pobudo zapustilo letalo, kmalu zatem pa je pilot po zvočniku vse obvestil, da morajo izstopiti zaradi varnostnega pregleda letala.

Policija je sporočila, da so letalo izpraznili in da bo pred vzletom ponovno pregledan.