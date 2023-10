Zaradi suma storitve kaznivega dejanja terorizma priprli 20-letnika

S PU Ljubljana so sporočili, da policisti glede na trenutne varnostne razmere po Evropi ter povečano stopnjo nevarnosti terorizma v teh dneh intenzivno zbirajo informacije. Prejeli so prijavo, da so organizatorji javnega shoda, ki je potekal včeraj na Trgu republike, že pred shodom prejeli pisne grožnje o izvedbi terorističnega napada na shodu.

»Aktivnosti policije so takoj stekle in tako so policisti včeraj prijeli 20-letnega državljana Slovenije, ki je grozil s terorističnimi dejanji. Osumljenemu so odvzeli prostost zaradi suma storitve kaznivega dejanja terorizma, same aktivnosti predkazenskega postopka še potekajo, zato trenutno več informacij še ne moremo podati. Osumljeni doslej še ni bil obravnavan za kazniva dejanja,« so zapisali pri PU Ljubljana. Policisti so včeraj sicer močno povečali aktivnosti za varovanje javnega shoda. Na samem shodu kršitev javnega reda in miru niso zaznali.

Včeraj zvečer pa so jih obvestili, da je pred objektom na Viču osebno vozilo slovenskih registrskih označb, ki ima na glas radio. V vozilo je prisedla še ena oseba. Policisti so ugotovili, da je oseba v vozilu z glasnim predvajanjem molitve vznemirila ljudi v bližnjem objektu, pri tem pa ni izrekla nobenih groženj. »Okolica samega vozila je bila zavarovana, policisti so osebi pozvali, da izstopita iz vozila, vendar teh ukazov nista upoštevala. Na kraju so nato posredovali policijski pogajalec in policisti specialne enote policije, ki so prijeli voznika, druga oseba pa je sama izstopila iz vozila in se zatekla v objekt, kjer so ga prijeli varnostniki.«

Nevarnih predmetov pri pregledu oseb in vozila niso našli. Z voznikom osebnega vozila, 35-letnim državljanom Slovenije, so na kraju izvedli postopek in prve nujne preiskovalne ukrepe. Osumljenega doslej še niso obravnavali za kazniva dejanja, so ga pa enkrat obravnavali zaradi prekrška z elementom nasilja. Trenutno zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja ščuvanja in javnega poveličevanja terorističnih dejanj.

Na PU Ljubljana so še zapisali, da so policisti sopotnika, 37-letnega državljana Maroka, ki se je v vozilo usedel naknadno in bil vidno pod vplivom alkohola, zaradi kršenja javnega reda in miru pridržali do streznitve ter mu izdali plačilni nalog.

V tem tednu je medresorska delovna skupina za terorizem začasno dvignila oceno teroristične ogroženosti z nizke na srednjo. To pomeni, da so indikatorji grožnje, ki bi se lahko uresničila v kratkoročnem obdobju, omejeni. Pristojni organi, ki sodelujejo pri delu medresorske delovne skupine, so ocenili, »da je začasni dvig stopnje teroristične ogroženosti potreben zaradi trenutnih zaostrenih varnostnih razmer v Evropi in na Bližnjem vzhodu ter številnih pozivov terorističnih organizacij k izvajanju terorističnih in drugih nasilnih dejanj v zahodnih državah«.