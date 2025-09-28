V stampedu na političnem shodu v Indiji najmanj 36 mrtvih

Na sobotnem volilnem shodu priljubljenega indijskega igralca Vijaya v mestu Karur na jugu države je prišlo do stampeda, v katerem je množica do smrti poteptala najmanj 36 ljudi. Med žrtvami je osem otrok, okoli 60 ljudi je bilo ranjenih in so jih odpeljali v bolnišnico, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ko je Vijay, ki se je iz igralca prelevil v politika, stopil pred množico, je izbruhnil kaos, zaradi česar je moral prekiniti govor. Po tragediji je 51-letnik dejal, da ima strto srce, navaja AFP.

Po navedbah časnika Hindustan Times se je velik del množice, ki je želel ujeti bežen pogled na Vijaya, pognal proti barikadam na odru, kar je sprožilo stampedo.

FOTO: Priyanshu Singh/Reuters

Oblasti so oblikovale komisijo pod vodstvom upokojenega sodnika, ki bo raziskala dogodek. Napovedali so tudi odškodnino v višini enega milijona rupij (9400 evrov) za družine žrtev.