Inšpekcija trdi, da se stanje stradajočih konj iz Prestranka izboljšuje

Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin se je odzvala na očitke Društva za zaščito konj glede zanemarjanja konj v Prestranku. Društvo je ta teden objavilo fotografije, ki so bile po besedah direktorja inšpekcije Branka Podpečana posnete pred aprilskim obiskom veterinarjev, od takrat pa se je stanje konj občutno izboljšalo.

Društvo za zaščito konj je na svojem profilu na facebooku ta teden objavilo fotografije podhranjenih in sestradanih konj s kmetije v Prestranku pri Postojni ter pristojne pozvalo, »naj se trpljenje teh ubogih rejnih živali konča«. Ob objavi so nanizali vrsto ostrih očitkov na račun delovanja veterinarskih inšpektorjev, drugih pristojnih državnih ustanov in tudi kmetijsko-gozdarske zbornice, ki da se na tovrstna opozorila o domnevno nehumanem ravnanju s konji ne odzivajo ustrezno ter ne delujejo preventivno. Zgodbo je povzelo tudi več medijev.

Po Podpečanovih besedah so od omenjenega društva na inšpekciji v četrtek dobili tudi obvestilo o zanemarjanju konj na omenjenem posestvu. Po proučitvi zadeve so ugotovili, da so prvo obvestilo glede tega od drugega prijavitelja dobili 20. aprila. V manj kot 24 urah so inšpektorji opravili nadzor in pri vsaj nekaterih konjih ugotovili zelo slabo stanje, so pojasnili v izjavi za medije.

Na podlagi tega se je uradna veterinarka odločila, da do selitve na nadomestno kmetijsko gospodarstvo zanje odredi oskrbo na istem gospodarstvu, saj niso bili zmožni prevoza drugam. Skrbnik konj je po Podpečanovih zagotovilih sodeloval in izpolnil vse ukrepe, zagotovil krmo, vodo in steljo ter omogočil redne obiske veterinarja ter zdravljenje in veterinarsko oskrbo.

Po obvestilu, ki so ga prejeli v četrtek, so veterinarji, tako Podpečan, opravili nov nadzor in po nekaj manj kot treh tednih od prvega obiska ugotovili, da je uradna veterinarka opravila nadzor hitro in strokovno ter skladno z zakonom o zaščiti živali.

S fotografij, ki jih je predstavil novinarjem, je po njegovem tolmačenju jasno vidna razlika v stanju konj med dvema datumoma. V času rehabilitacije konj na posestvu je veterinarka obiskala tudi nadomestno gospodarstvo, kjer jih bodo namestili, takoj ko bodo sposobni za prevoz.

Osnovna ugotovitev v nadzoru je bila, da je lastniku primanjkovalo krme, zato so tako kot v prejšnjih primerih pozvali vse lastnike, ki nimajo dovolj krme, da si jo čim prej zagotovijo ali živali prodajo. Lastnik v Prestranku tega ni upošteval in je čakal na možnost paše.

Pri četrtkovem obvestilu Društva za zaščito konj in njihovih objavah na facebooku so pri tem na inšpekciji ugotovili, da so bile objavljene slike pridobljene pred 20. aprilom. Podpečan pri tem ne ve, zakaj tisti, ki je imel slike v posesti, ni tega prijavil že prej.

Na inšpekciji so bili na ozadje fotografij pozorni zato, ker so pred časom kot prijavo že prejeli fotografije brez navedbe datuma in naslova, ko so poslali fotografije inšpektorjem po Sloveniji, pa so ugotovili, da so to njihove fotografije iz starih nadzorov, pridobljene nezakonito iz spisov inšpekcije.

»Vsi od nas trenutno zahtevajo reakcijo takoj, da pa nekdo lahko čaka en mesec in potem inšpekcijo obtoži, da nima empatije do živali, se krepko moti,« je poudaril Podpečan. Ta ne ve, ali je društvo namerno zavajalo ali ne. Primer bodo, tako kot prejšnjega, predali kriminalistom, v notranjem nadzoru že v prvem primeru še niso prišli do ugotovitev.

»Zavajajoče in populistično je govoriti, da se veterinarska inšpekcija ne odziva,« je še povedal Podpečan. Obenem po njegovem vedenju niso resnične navedbe, da nevladniki že sedem let opozarjajo na domnevno nehumano ravnanje lastnika s konji, a da ukrepanja do zdaj ni bilo. Zavrnil je tudi očitek, da prijavitelje z opozarjanjem na posledice lažnih prijav odvračajo od prijavljanja. Kot pravi, tega niso storili še nikoli.