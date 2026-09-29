Invalid, poškodovan v nesreči na Idrijskem, umrl v UKC Ljubljana

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana je umrl starejši moški, ki je bil 18. septembra udeležen v prometni nesreči na regionalni cesti med Spodnjo Idrijo in Ledinskim Razpotjem v občini Idrija, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. O smrti moškega so policiste obvestili včeraj.

»Kot smo že takrat poročali, sta bila v prometni nesreči udeležena voznik osebnega avtomobila in starejši voznik električnega invalidskega vozička, ki se po določilih cestnoprometnih predpisov uvršča med lahka motorna vozila. Po prometni nesreči so na kraju poleg policistov Policijske postaje Idrija posredovali tudi gasilci PGD Idrija in reševalci NMP ZD Idrija. Poškodovanemu so nudili prvo pomoč, nato pa so ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana,« so zapisali.

O smrti moškega so policisti obvestili preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani bodo opravili sodno obdukcijo, s katero bodo ugotavljali natančen vzrok smrti. Policisti Policijske postaje Idrija nadaljujejo preiskavo vseh okoliščin prometne nesreče v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti (po drugem odstavku 323. člena KZ-1).