Invalidom ne otežujte življenja še z napačnim parkiranjem

Ljubljana – Ob današnjem mednarodnem dnevu invalidov in oseb s posebnimi potrebami bodo policisti posebno pozornost namenili problematiki, s katero se ti soočajo. "Zaradi svoje invalidnosti in neodgovornega ravnanja ostalih udeležencev cestnega prometa so invalidi pogosto postavljeni v slabši položaj, kar jim še dodatno otežuje udeležbo v cestnem prometu in v družbi nasploh, zato bomo policisti pomagali, kjer lahko. S preventivnim delovanjem in poostrenim nadzorom jim bomo omogočili varno udeležbo v cestnem prometu. Usmerjeni bomo predvsem v nepravilno parkiranje na označenih mestih za invalide in nudenju morebitne pomoči pri udeležbi teh oseb v cestnem prometu, ko bi lahko s svojim ravnanjem ogrožali sebe ali ostale udeležence." sporočajo s policije.



Slovenska policija se tako pridružuje pobudi Evropski zvezi prometnih policij – TISPOL. V Sloveniji je namreč 170.000 oseb z invalidnostjo, kar predstavlja 8,5 odstotkov populacije. Glede na odstotek populacije je veliko tudi aktivnih udeležencev cestnega prometa, a so torej zaradi svoje invalidnosti in neodgovornega ravnanja ostalih pogosto postavljeni v slabši položaj.



"Eno izmed področij, kjer je invalidom izkazana posebna pozornost, so namreč parkirna mesta za invalide. V 17. točki četrtega odstavka 65. člena Zakona o pravilih cestnega prometa je določeno, da parkiranje ni dovoljeno na označenem parkirnem prostoru za invalide. Parkiranje na tem prostoru je dovoljeno le osebam iz prvega odstavka 66. člena Zakona o pravilih cestnega prometa, njihovo vozilo pa mora biti označeno z veljavno parkirno karto. Za kršitev te določbe je predpisana globa v višini 80 evrov," pojasnjujejo na policiji.



Ob današnjem dnevu želijo tako vse udeležence v prometu spomniti na eno od načel, ki je zapisano v 4. členu Zakona o pravilih cestnega prometa, na podlagi katerega se od udeležencev v prometu pričakuje, da posebno pozornost namenjajo otrokom, starejšim ljudem, slepim, invalidom in drugim osebam, ki niso v celoti sposobne za samostojno udeležbo v cestnem prometu. "Udeleženci v prometu so dolžni nanje posebno paziti in jim pomagati," opozarjajo na policiji.

Parkiraj izgovore drugam

Aktivnostim se pridružujejo tudi na Ljubljanskem mestnem redarstvu, kjer bodo v okviru akcije Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta, rezervirana za invalide. nadaljevali z ozaveščevalnimi aktivnostmi glede neupravičenosti parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide, hkrati pa bomo izvajali tudi poostren nadzor nad tovrstnim parkiranjem.



Aktivnosti sicer potekajo vse od 2. do 15. decembra 2019. "Mestni redarji bodo intenzivni nadzor nad parkiranjem za mestih, namenjenih invalidom, izvajali na celotnem območju Ljubljane, s poudarkom na lokacijah v mestnem središču in v okolici nakupovalnih središč, kjer najpogosteje prihaja do tovrstnih kršitev," pojasnjujejo.



"Neupravičeno parkiranje na parkirnih prostorih za invalide je nesprejemljivo tako s formalnega kot tudi moralnega vidika. Namen same kampanje in intenzivnega nadzora je predvsem ozaveščanje o nesprejemljivosti tovrstnega početja ter sprememba miselnosti in zavedanje, da gibalno oviranim osebam takšna parkirna mesta sploh omogočajo mobilnost. Z neupravičenim zasedanjem tovrstnih parkirnih mest s strani voznikov, ki jih ne potrebujejo, pa jim je le-to bistveno oteženo, saj jim pri iskanju prostega parkirnega mesta predstavlja nepotrebno oviro," dodajajo.